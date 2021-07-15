Японские власти не исключают, что хакеры из России могут повлиять на Олимпиаду в Токио

Обеспокоенность в связи с возможными атаками ранее допускали западные эксперты.

Несмотря на высокую степень защиты коммуникационных и вещательных систем Олимпийских игр, злоумышленники не упустят возможности прервать телевизионную и интернет-трансляции соревнований, отмечает в интервью агентство Киодо советник Оргкомитета Олимпиады Тосио Нава.

На уточняющих вопрос о подозрениях чиновник ответил, что диверсию с наибольшей вероятностью совершат группировки из России, которые работают с вирусами-вымогателями для получения финансовой прибыли, приводит его слова агентство ТАСС.

В то же время атаки на инфраструктуру Олимпиады могут совершить хакеры из Северной Кореи. При этом вероятность сетевых нападений со стороны китайских специалистов представитель Оргкомитета почти исключил.

Американское издание Hill напоминает о хакерских атаках во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Эксперты связали нападения с деятельностью ГРУ, которое могло отомстить за ограничения против наших спортсменов из-за допингового скандала.

Летняя Олимпиада в Токио откроется 23 июля.

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что Минспорта делает все, чтобы российские пловцы приняли участие в Олимпийских играх в Токио.

Международная федерация плавания временно отстранила российских пловцов Вернику Андрусенко и Александра Кудашева,

которые отобрались на летнюю Олимпиаду в Токио, из-за нарушений антидопинговых правил.