Политолог Дмитрий Болкунец уверен в том, что Александр Лукашенко может устроить зачистку среди своих соратников

Такое мнение он высказал в прямом эфире «Эхо Москвы».

«После того, как Лукашенко уберет своих врагов, он примется за своих соратников. И первым, кого он первым, видимо, арестует, будет министр иностранных дел Белоруссии. Его могут обвинить в том, что он как раз все это создавал, плодил. Он также уберет и главу КГБ. Почему он будет убирать своих соратников? Потому что все люди видели август прошлого года, когда Лукашенко был испуганный, поэтому, конечно, он подождет, но обязательно уберет своих соратников. Многие даже могут быть арестованы», — сказал он.