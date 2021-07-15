Адвокат Валерия Аршинова сообщила, что заседание по иску Алексея Навального отложено до 10-го августа

Политик требует от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова опровергнуть его слова о том, что Навальный якобы работал на ЦРУ.
По словам юриста, рассмотрение иска вновь переносят из-за дополнительно истребования доказательств.
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Политик требует от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова опровергнуть его слова о том, что Навальный якобы работал на ЦРУ.
По словам юриста, рассмотрение иска вновь переносят из-за дополнительно истребования доказательств.