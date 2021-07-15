Адвокат Любови Соболь сообщил, что прокурору по ее делу предоставили госзащиту

Владимир Воронин отметил, что государственный обвинитель сменился и нового сопровождает множество охранников. В своем Twitter защитник также написал, что на сегодняшнее рассмотрение дела Соболь суд отвел целый день.

Соратницу Алексея Навального Любовь Соболь обвиняют в нарушении санитарных норм при проведении 23-го января не согласованной акции в Москве в поддержку политика.

Аналогичные обвинения выдвинуты в адрес его брата Олега Навального, участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной и еще ряда активистов.