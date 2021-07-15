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10:32, 15 июля 2021

Глава МВД Арсен Аваков отправлен в отставку

Как сообщает РИА, Парламент Украины уволил Арсена Авакова с должности главы МВД, которую он занимал с февраля 2014 года, такое решение на заседании поддержал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Во вторник Аваков написал заявление об отставке. Решение об отставке принимает Верховная рада.

Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он последний из двух министров, который оставался в кабмине и после прихода к власти Владимира Зеленского. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.
Президент Владимир Зеленский предложил на должность главы МВД руководителя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.  



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