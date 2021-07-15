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10:13, 15 июля 2021

Евросоюз и США осудили белорусские власти за обыски у правозащитников

В результате следственных мероприятий были задержаны и допрошены несколько десятков активистов.

Массовые рейды в Белоруссии начались сразу после визита Александра Лукашенко к Владимиру Путину, где руководитель республики обвинил неправительственные организации в насаждении террора. Обыски прошли у десятков правозащитников, активистов и журналистов. В движении «Весна», чей руководитель Алесь Беляцкий был задержан, заявили о подозрении по двум статьям уголовного кодекса – это нарушение общественного порядка и уклонение от уплаты налогов.

Репрессии против правозащитников вечером в среду осудили в латвийском МИДе.

Официальный Лондон обвинил Лукашенко в наступлении на свободу слова и призвал к освобождению всех задержанных. Власти Европейского союза предупредили белорусский режим о последствиях, возможно, санкциях за репрессивные действия. С осуждением выступили и американские дипломаты. Россия на ситуацию в соседней республике не отреагировала.

Официальной реакции от белорусских силовиков по поводу обысков не было.


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