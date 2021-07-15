Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что получила от авиакомпании Ryanair отчет о посадке самолета в Минске.

Политик написала в Telegram-канале, что накануне встретилась в Дублине с гендиректором перевозчика Майклом О’Лири, который сказал, что проводит собственное расследование по факту угона самолета.

Тихановская предложила поддержать подачу международного иска против властей Белоруссии и назвала принудительную посадку пассажирского лайнера в Минске актом воздушного терроризма.

Инцидент произошел 23-го мая. Были задержаны летевшие из Афин в Вильнюс бывший главный редактор Telegram-канала НЕХТА Роман Протасевич его подруга, россиянка Софья Сапега. Их задержали. Сейчас они под домашним арестом.