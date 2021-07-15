Оранжевый уровень погодной опасности действует в Москве девятый день подряд

Сегодня ожидается температура выше нормы на 7 и более градусов, — передает Гидрометцентр. По прогнозу, сегодня до 32С, небольшой дождь. Вчера был повторен температурный максимум, а до этого нынешним летом было побито уже пять температурных рекордов.
2021-07-15T09:36:31+03:00
2021-07-15T09:38:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:36, 15 июля 2021
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