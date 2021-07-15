Оранжевый уровень погодной опасности действует в Москве девятый день подряд

Сегодня ожидается температура выше нормы на 7 и более градусов, — передает Гидрометцентр. По прогнозу, сегодня до 32С, небольшой дождь. Вчера был повторен температурный максимум, а до этого нынешним летом было побито уже пять температурных рекордов.