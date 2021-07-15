Министерство промышленности и торговли не видит дефицита соли и проблем с ее поставками в Россию

В ведомстве утверждают, что ситуация стабильная, — передает ТАСС.
Накануне в ассоциации «Руспродсоюз» заявили, что рост ставок на железнодорожные перевозки может привести к удорожанию соли для конечного потребителя на треть.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В ведомстве утверждают, что ситуация стабильная, — передает ТАСС.
Накануне в ассоциации «Руспродсоюз» заявили, что рост ставок на железнодорожные перевозки может привести к удорожанию соли для конечного потребителя на треть.