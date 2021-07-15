Администрация Джо Байдена с сегодняшнего дня начинает ежемесячные выплаты на детей — эта мера социальной поддержки семей является крупнейшим прорывом со времен Франклина Делано Рузвельта.

Минфин США начинает отправлять ежемесячные выплаты на детей — по 300 долларов на каждого ребенка до шести лет и по 250 долларов на каждого ребенка в возрасте от 6 до 17 лет. Право на получение пособий имеют семьи с общим доходом менее 150-ти тысяч долларов в год — или почти 40 миллионов американских семей и 69 миллионов детей. Выплаты, которые начнутся автоматически, являются частью пакета помощи американцам по выходу из коронавирусного кризиса, предложенного Джо Байденом и принятого Конгрессом США в марте этого года. Общий объем пакета помощи экономике составил 1.9 трлн долларов, из которых 100 млрд долларов предусмотрено на расширенную детскую помощь.

Пакет помощи американским семьям с детьми на 100 млрд долларов должен сократить количество детей, проживающих в бедности, вдвое.