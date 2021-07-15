На Камчатке вступают в силу новые коронавирусные ограничения

Требования коснутся в первую очередь тех, кто планирует приехать на полуостров. Все туристы будут обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до даты прилета. Следить за нарушителями будут не только в торговых точках, гостиницах и базах отдыха, но и в общественном транспорте.

Отдельно власти оговорили ситуацию с сезонными вахтовыми работниками. Они смогут поспасть в регион только при наличии сертификата о пройденной вакцинации.

Из-за постоянно ухудшающейся эпидемиологической обстановки на Камчатке запретили проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях. На открытом же воздухе смогут собраться не более 100 человек, отмечают власти.

Кроме того, заведения общепита в регионе с 23:00 будут обязаны работать только на вынос.

Ограничения в регионе вводятся минимум до конца июля.