В ВОЗ объявили о новой волне заражений Covid-19 в мире

Её связывают с новым индийским штаммом вируса.

Мир находится на ранних этапах третьей волны коронавируса – объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. По его словам, растёт сейчас и заболеваемость, и смертность от последствий заражения covid-19, причём число смертей начинает увеличиваться после десяти недель снижения.

Глава ВОЗ объяснил это тремя факторами. Первый — распространение индийского штамма коронавируса, названного «дельта». Он, как отметил Гебрейесус станет доминирующим в мире, если уже не стал. Второй — возросшие социальные контакты, и третий — непоследовательное применение проверенных мер в области здравоохранения.

Помимо этого, глава ВОЗ добавил, что большая часть населения планеты до сих пор не имеет доступа к вакцинам от коронавируса. Такое неравенство он назвал шокирующим.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отмечала, что третья волна пандемии возможна, если люди не будут соблюдать антиковидные ограничения. В то же время в Европе она идёт уже несколько месяцев, европейские власти объявили о её начале еще в марте.