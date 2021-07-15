В Мещанском суде Москвы продолжатся прения сторон по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег

Гособвинение запросит для них наказание.

Как ожидается, сначала на заседании закончит начатое накануне выступление сторона обвинения, затем слово дадут подсудимым и их адвокатам. После прений фигуранты смогут сказать последнее слово и суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Вчера прокуратура заявила о полностью доказанной вине подсудимых.

Дело рассматривается с декабря прошлого года, а возбуждено оно было в феврале 2019-го на фоне конфликта акционеров. Помимо американского бизнесмена, на скамье подсудимых еще шесть человек, в том числе гражданин Франции Филипп Дельпаль. Им вменяют хищение денежных средств путем растраты в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2015 году при выдаче кредитов «Первому коллекторскому бюро», Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно реальной стоимости акций компании. В итоге кредитной организации был нанесен ущерб, который оценили в 2,5 миллиарда рублей. Никто из подсудимых вину не признал.

Минувшей осенью суд освободил Калви из-под домашнего ареста. Бизнесмену и другим фигурантам изменили меру пресечения на запрет определенных действий.