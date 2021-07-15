Столичные власти, как ожидается, начнут проводить сплошные проверки обязательной вакцинации работников

В Москве истекает срок, к которому первым компонентом препарата от коронавируса должны быть привиты 60% сотрудников некоторых сфер экономики.

В мэрии ранее дали месяц на то, чтобы провести обязательную вакцинацию сотрудников. Распоряжение касалось работников сфер общепита, транспорта, торговли, ЖКХ, музеев и некоторых других.

За его невыполнение власти грозят штрафами вплоть до 1 млн рублей либо приостановкой работы на срок до 90 суток. Жесткую позицию занимал и мэр Сергей Собянин, который говорил, что первый жесткий удар в случае, если вакцинация не будет выполнена, придется по ресторанам и кафе.

Вместе с тем в Ассоциации компаний розничной торговли выражали опасения, что ретейлеры не смогут привить 60% своих сотрудников в срок. По оценке организации, по состоянию на 9 июля привито было вдвое меньше работников. В качестве причин в отрасли называли отсутствие людей из-за отпусков, дефицит вакцин в некоторых регионах и огромные очереди. Жалобы поступали и от рестораторов.

Источники газеты «Коммерсантъ», в свою очередь, утверждали, что министерство промышленности и торговли может попросить сдвинуть сроки обязательной вакцинации для бизнеса. Кроме того, по их словам, власти могут ввести неофициальный мораторий на штрафы.

Обязательная вакцинация некоторых категорий работников на данный момент введена примерно в 30 российских регионах.