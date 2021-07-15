Власти продлили действие пониженной ставки НДС на внутрироссийские перевозки через аэропорты Москвы до конца 2022 года

Как рассказали РБК в Минфине, это уже закреплено в поправках в Налоговый кодекс, которые в июне одобрили ГД и СФ, а 2 июля подписал Владимир Путин.

В Кремле и правительстве считают, что это должно помочь избежать резкого роста цен на авиабилеты.