Регулярное автобусное сообщение между Петербургом и Хельсинки возобновят с сегодняшнего дня

Его прекратили более года назад из-за пандемии коронавируса. Автобусы будут отправляться из Петербурга в Хельсинки три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Постепенно перевозчик восстановит ежедневный график, сообщает издание «Деловой Петербург». Стоимость билетов останется в пределах трёх тысяч рублей, время в пути, в зависимости от таможенных формальностей, составит 7 часов. По дороге автобусы, которые следуют из Петербурга, будут делать остановку в аэропорту Хельсинки, поскольку для многих пассажиров именно он был целью поездки.

Неделю назад министерство внутренних дел Финляндии продлило ограничения на въезд для российских граждан до середины августа. Попасть в соседнюю страну могут только владельцы недвижимости в Суоми, а также те, чьи поездки связаны с работой, учёбой или неотложными делами.

Ранее перевозчик возобновил автобусное сообщение между Петербургом и приграничным финским городом Лаппеенранта.