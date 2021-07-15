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07:03, 15 июля 2021

Столичные заведения с сегодняшнего дня могут подать заявку на получение субсидий в рамках антикризисной поддержки

Кафе, рестораны и прочие заведения общественного питания включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Ее максимальный размер — один миллион рублей.

Деньги можно потратить на оплату услуг ЖКХ или процентов по кредитам, на приобретение или лизинг оборудования, на обеспечение сотрудников масками и перчатками, а также на компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции, но не более 15 тысяч рублей.

Обязательным условием получения помощи является выполнение всех требований санитарных властей, включая обязательную вакцинацию персонала.

С конца июня столичные заведения могут пускать только привитых или переболевших гостей, а также тех, кто у кого есть свежий ПЦР-тест. Это правило не распространяется только на веранды. Рестораторы жаловались на серьезные убытки из-за введенных ограничений.

С 1 августа требования о предъявлении цифровых кодов также будет распространяться и на летние веранды.


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