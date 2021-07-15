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07:02, 15 июля 2021

Российским семьям с детьми школьного возраста с сегодняшнего дня начнут переводить выплаты

На разовую выплату в размере 10 тысяч рублей могут рассчитывать все семьи, у которых есть дети в возрасте от 6 до 18 лет, а также дети-инвалиды до 23 лет, если те еще обучаются в школах и интернатах, отмечают в правительстве.

Всего, по оценкам кабмина, помощь к началу учебного года будет оказана почти 20 миллионам несовершеннолетних. На это из бюджета выделено около 200 миллиардов рублей.

Обратиться за выплатой родители могут как в электронном виде, так и при посещении центра Государственных услуг. Сделать это можно до конца октября. Деньги же власти обязуются перевести на счета родителей до 1 ноября.

Глава Министерства труда Антон Котяков уверяет, что большинство семей получат выплаты уже сегодня.


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