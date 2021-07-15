В Испании почтят память жертв пандемии коронавируса

Церемония пройдет во второй раз. Она состоится в Мадриде в королевском дворце. В ней примет участие король Филипп VI.

Он, а также члены монаршей семьи и политическое руководство Евросоюза присутствовали и в прошлом году. Тогда было приглашено около 400 гостей, все они были в масках, стулья на площади расставили с соблюдением социальной дистанции.

Под звуки «Духовной песни» c собравшиеся возложили белые розы к огню, зажженному в память о скончавшихся. Филипп VI, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с речью. К тому моменту жертв коронавируса в Испании было около 28 тысяч, сейчас их более 80 тысяч. Накануне страна перешагнула психологический рубеж в четыре миллиона заболевших.

Ежедневно регистрируется свыше 10 тысяч новых инфицированных, а во вторник прибавилось сразу больше 40 тысяч. Как пишут СМИ, чаще всего случаи коронавируса выявляются среди молодых людей, до которых еще не дошла очередь вакцинации. На фоне роста заболеваемости испанские регионы ужесточают ограничения.

Число жертв коронавируса в мире превышает четыре миллиона. В России из-за инфекции скончались сотни тысяч людей.