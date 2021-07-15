ЕК обнародовала концепцию плана по борьбе с изменением климата.

Он предполагает сокращение выбросов парниковых газов в Европе к 2030 году до уровня 55% от значения 1990 года. Сейчас выбросы в Европе находятся на уровне 76% от этого значения. В частности, через 14 лет в Европе фактически будет нельзя продавать автомобили на бензине. Как отмечает Reuters, ЕС производит 8% выбросов парниковых газов от их мирового объема, но надеется своим примером побудить к ограничениям и другие крупные экономики. Для вступления в силу план должен быть одобрен Европарламентом и всеми государствами-членами Евросоюза.
2021-07-15T05:11:44+03:00
2021-07-15T05:11:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 15 июля 2021
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