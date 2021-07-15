Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев временно отстранены.

Как сообщается на сайте Международной федерации плавания, они наказаны на основании данных WADA предоставленных московской антидопинговой лабораторией. Андрусенко и Кудашев должны были выступить на Олимпиаде в Токио.Как сказал ТАСС президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, Федерация сделает все возможное для того, чтобы спортсмены были оправданы и смогли выступить на Олимпийских играх