Исполком РФС сегодня оценит выступление сборной России на ЧЕ.

В повестке также возможные реформы в российском футболе. Накануне министр спорта Олег Матыцин заявил, что новый главный тренер сборной России будет назначен в ближайшее время — до матчей отборочного турнира к ЧМ – 2022 в Катаре. После провала на Евро РФС расторг контракт со Станиславом Черчесовым, который работал с национальной командой с августа 2016 года.
2021-07-15T05:09:14+03:00
2021-07-15T05:09:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 15 июля 2021
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