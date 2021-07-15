Исполком РФС сегодня оценит выступление сборной России на ЧЕ.

В повестке также возможные реформы в российском футболе. Накануне министр спорта Олег Матыцин заявил, что новый главный тренер сборной России будет назначен в ближайшее время — до матчей отборочного турнира к ЧМ – 2022 в Катаре. После провала на Евро РФС расторг контракт со Станиславом Черчесовым, который работал с национальной командой с августа 2016 года.