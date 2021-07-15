Суд в Москве арестовал на 15 суток более 40 участников массовой драки у метро «Кузьминки».

В драке 13 июля участвовали граждане Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. Всем вменили участие в несанкционированном митинге, повлекшем помехи движению транспорта и работе социальной инфраструктуры. Полиция задержала 103 человека. В МВД уточняли, что часть участников драки выдворят из России с запретом на въезд.