В России начинается прием заявлений на выплату в 10 тыс. руб. для детей школьного возраста.

На нее могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. По оценкам Минтруда, на единовременную выплату будет выделено более 200 млрд рублей, она охватит более 20 млн детей. Подать заявление на выплату можно будет дистанционно через портал госуслуг, либо лично — в ПФР.
2021-07-15T05:06:43+03:00
2021-07-15T05:06:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2871318-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:06, 15 июля 2021
Загрузка комментариев...