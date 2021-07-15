В России начинается прием заявлений на выплату в 10 тыс. руб. для детей школьного возраста.

На нее могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. По оценкам Минтруда, на единовременную выплату будет выделено более 200 млрд рублей, она охватит более 20 млн детей. Подать заявление на выплату можно будет дистанционно через портал госуслуг, либо лично — в ПФР.