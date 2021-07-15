В Москве стартуют проверки вакцинации в ряде сфер.

Об этом ИФ сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков. По его словам, в соответствии с КоАП штрафы для предприятий-нарушителей могут составлять до 1 млн руб., в зависимости от типа организации. К сегодняшнему дню предприятия ряда отраслей должны были привить первым компонентом вакцины не менее 60 проц. своих сотрудников.
2021-07-15T05:05:41+03:00
2021-07-15T05:05:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 15 июля 2021
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