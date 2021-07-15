Меняется расписание электричек Савеловского направления, МЦД-1 и «Аэроэкспрессов» до «Шереметьево».

Как сообщает пресс-служба МЖД, изменения планируются в выходные дни июля в связи с укладкой почти трех км бесстыкового пути на участке Москва-Бутырская — Бескудниково. В МЖД отметили, что изменится время отправления и прибытия ряда электропоездов, а также количество остановок на маршруте. Кроме того некоторые поезда выведут из графика.
2021-07-15T04:18:05+03:00
2021-07-15T04:18:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:18, 15 июля 2021
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