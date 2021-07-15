Twitter с 3 августа откажется от функции «исчезающих сообщений»

Сервис микроблогов запустил функцию fleets по всему миру в ноябре 2020 года. Как пишет издание ФОРБС, с 3 августа она будет отключена. Аналог stories в Instagram или Snapchat не принес Twitter притока новых пользователей соцсети, на который она рассчитывала.
2021-07-15T04:16:17+03:00
2021-07-15T04:16:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:16, 15 июля 2021
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