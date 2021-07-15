В Японии намерены разрешить использование вакцины компании Moderna для детей с 12 лет.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии решило снизить минимальный разрешенный возраст применения препарата. По сведениям японского общественного телевидения, официально об этом будет объявлено в скором времени. В настоящее время применение препарата от Moderna в Японии разрешено с 18 лет.

Ранее аналогичное разрешение уже получила вакцина американской компании «Пфайзер».