Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии решило снизить минимальный разрешенный возраст применения препарата. По сведениям японского общественного телевидения, официально об этом будет объявлено в скором времени. В настоящее время применение препарата от Moderna в Японии разрешено с 18 лет.
Ранее аналогичное разрешение уже получила вакцина американской компании «Пфайзер».
В Японии намерены разрешить использование вакцины компании Moderna для детей с 12 лет.
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии решило снизить минимальный разрешенный возраст применения препарата. По сведениям японского общественного телевидения, официально об этом будет объявлено в скором времени. В настоящее время применение препарата от Moderna в Японии разрешено с 18 лет.