Космическую компанию россиян Михаила Кокорича и Льва Хасиса возглавит экс-замглавы Пентагона.

Как сообщает компания, Джон Роод станет ее гендиректором й1 с 1 августа. Momentus Space была основана в 2017 году в Калифорнии Компания разработала сервис для более дешевой доставки небольших спутников на оптимальные для них орбиты. В январе 2021 года Кокоричу пришлось уйти с поста главы фирмы из-за закона США о нацбезопасности. В июле у компании возникли проблемы с Федеральной комиссией по ценным бумагам и биржам США.
2021-07-15T04:13:13+03:00
2021-07-15T04:13:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:13, 15 июля 2021
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