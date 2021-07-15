Космическую компанию россиян Михаила Кокорича и Льва Хасиса возглавит экс-замглавы Пентагона.

Как сообщает компания, Джон Роод станет ее гендиректором й1 с 1 августа. Momentus Space была основана в 2017 году в Калифорнии Компания разработала сервис для более дешевой доставки небольших спутников на оптимальные для них орбиты. В январе 2021 года Кокоричу пришлось уйти с поста главы фирмы из-за закона США о нацбезопасности. В июле у компании возникли проблемы с Федеральной комиссией по ценным бумагам и биржам США.