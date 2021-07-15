Бизнесмен Михаил Гуцериев больше не является контролирующим «РуссНефть» лицом.

Это, как передает РБК, заключили нанятые компанией независимые эксперты. Гуцериев не только покинул пост председателя совета директоров, но и не вошел в его новый состав после санкций ЕС, под которые он попал 21 июня. 8 июля Сбербанк сообщил о готовности продолжать финансировать трейдеров связанных с семьей Михаила Гуцериева компаний
2021-07-15T04:11:56+03:00
2021-07-15T04:12:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 15 июля 2021
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