Новая экостратегия ЕС коснется российского экспорта в страны сообщества на сумму $7,6 млрд.

Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития. В публикации уточняется, что механизм затронет поставки российского железа, стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента из-за предложенного трансграничного углеродного регулирования. В ведомстве предположили, что цель Евросоюза — это «борьба с переносом промышленного производства с территории ЕС в другие страны, а когда механизм полностью заработает, вышеуказанную продукцию ЕС будет импортировать только при условии оплаты каждой тонны выбросов СО2, которая образовалась при их производстве. Глава министерства Максим Решетников счел взаимосвязь между предложенной ЕС стратегией и борьбой с глобальным потеплением неочевидной.