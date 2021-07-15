Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован.

Как передает Associated Press, у него хроническая икота, которая продолжается почти две недели. Сейчас Болсонару находится в армейском госпитале и, по сообщениям офиса президента, «чувствует себя хорошо». В последние недели у Жаира Болсонару из-за икоты несколько раз возникали трудности во время бесед и публичных выступлений. AP и Reuters напоминают, что в 2018 году на Жаира Болсонару напали с ножом во время предвыборной кампании. Его ранили в живот, повредив кишечник.
2021-07-15T03:11:54+03:00
2021-07-15T03:11:59+03:00
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03:11, 15 июля 2021
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