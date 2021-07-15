Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован.

Как передает Associated Press, у него хроническая икота, которая продолжается почти две недели. Сейчас Болсонару находится в армейском госпитале и, по сообщениям офиса президента, «чувствует себя хорошо». В последние недели у Жаира Болсонару из-за икоты несколько раз возникали трудности во время бесед и публичных выступлений. AP и Reuters напоминают, что в 2018 году на Жаира Болсонару напали с ножом во время предвыборной кампании. Его ранили в живот, повредив кишечник.