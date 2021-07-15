Суд разрешил Бритни Спирс самой нанять адвоката в рамках разбирательства об опекунстве над ней.

Как пишет «Нью Йорк таймс», представлять интересы певицы будет Мэттью Розенгарт, который ранее защищал других американских знаменитостей в суде. По словам источников издания, ожидается, что Розенгарт будет добиваться прекращения опеки. Недавно назначенный судом адвокат Сэмюэль Ингхэм заявил, что больше не будет работать со Спирс. Певица в конце июня выступила на суде в Лос-Анджелесе с просьбой отменить продолжающееся уже 13 лет опекунство над ней. Кроме того, исполнительница отметила, что хочет самостоятельно выбирать себе адвокатов. В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками. Более 10 лет финансы певицы контролируют ее отец и назначенный судом адвокат. Состояние певицы оценивается примерно в 60 млн долларов.