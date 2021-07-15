Глава службы безопасности убитого президента Гаити не явился в прокуратуру.

Как сообщает агентство ЭФЭ, он был вызван для допроса в рамках расследования нападения на резиденцию главы государства. Димитри Эрар и несколько его подчиненных подозреваются в бездействии во время атаки на президента Жовенеля Моиза. Никто из его охранников тогда не пострадал. Где сейчас Эрар, агентство не уточняет.
2021-07-15T03:08:26+03:00
2021-07-15T03:08:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 15 июля 2021
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