Глава службы безопасности убитого президента Гаити не явился в прокуратуру.

Как сообщает агентство ЭФЭ, он был вызван для допроса в рамках расследования нападения на резиденцию главы государства. Димитри Эрар и несколько его подчиненных подозреваются в бездействии во время атаки на президента Жовенеля Моиза. Никто из его охранников тогда не пострадал. Где сейчас Эрар, агентство не уточняет.