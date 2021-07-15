Между Вашингтоном и Пекином может появиться чрезвычайная линия связи.

Такую возможность, по сведениям Си-эн-эн, рассматривает администрация президента Джо Байден. Предполагается, что Байден или его ключевые помощники могли бы в экстренной ситуации позвонить или передать сообщение председателю КНР Си Цзиньпину или лицам в его окружении. Речь могла бы идти, в частности, о неожиданных перемещениях войск или

кибератаках. Как отмечает телеканал, власти США еще не обсуждали эту идею с представителями КНР и ясности, согласится ли Пекин с этой инициативой, нет.