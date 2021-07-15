В условиях постоянного недостатка денег живет свыше 75% россиян.

Такие данные представлены в докладе Росстата об условиях жизни населения. Последнее исследование основано на опросе домохозяйств в конце прошлого года. Как выяснилось, финансовые трудности почти не знакомы всего нескольким процентам россиян. Десятая часть молодых семей может позволить купить себе самое необходимое только с «большими затруднениями». А если в такой семье появляется ребенок, то тяжело уже 16% домохозяйств. Как выяснил Росстат, чтобы заплатить за минимальный набор товаров и услуг, доход семьи должен немного превышать 60 тысяч рублей в месяц.