Минюст предлагает серьезно ограничить членство в ОНК.

В частности, ведомство хочет запретить быть членами Общественных наблюдательных комиссий иностранцам и россиянам с ПМЖ за границей. Как сообщается на сайте министерства, выдвигать кандидатуры в состав ОНК предлагается НКО, которые осуществляют правозащитную деятельность в течение последних трех лет. Сейчас по закону это могут НКО, которые занимаются правозащитой последние пять лет. Комментируя РБК инициативу Минюста, Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников назвал ее оправданной. Вместе с тем Мельников предложил расширить количество объектов, куда был бы открыт доступ правозащитникам, включив туда в том числе конвойные помещения, где, по его словам, избивают осужденных.