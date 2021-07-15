Более девяти миллионов россиян недоедают.

Из них 400 тысяч находятся на грани голода. Об этом говорится в докладе Детского фонда ООН о продовольственной безопасности в мире за 2018-2020 годы. Голодающих в России, по подсчетам ЮНИСЕФ, нет. В июне 2020 года Россия отчиталась в ООН о ликвидации крайней нищеты.