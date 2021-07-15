Z Архив новостей новости
5 6 6 212
02:16, 15 июля 2021

Более девяти миллионов россиян недоедают.

Из них 400 тысяч находятся на грани голода. Об этом говорится в докладе Детского фонда ООН о продовольственной безопасности в мире за 2018-2020 годы. Голодающих в России, по подсчетам ЮНИСЕФ, нет. В июне 2020 года Россия отчиталась в ООН о ликвидации крайней нищеты.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

По мнению Пескова, вопрос о границах России неуместен, так как она не выходила из состава Советского Союза Как подчеркнул Д.Песков, Путин в своей статье «констатирует эту ситуацию и этот юридический принцип»...

5 91 6 30267
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Либеральные вы наши Закон – строго репрессивный и направлен в первую очередь на ограничение прав граждан на мирные собрания и свободное выражение мнения. Хэштег #KilltheBill стал не менее популярным, чем фильм Тарантино…

5 245 6 25488 14.07
Новости

ОЗХО объяснила нестыковку в докладе об отравлении политика Алексея Навального технической ошибкой Об этом журналистам рассказал представитель германского МИДа Райнер Бройль…

5 45 6 7031
Блоги

+ Григорий Явлинский: Те, кто хочет голосовать за Навального, за «Яблоко» голосовать не надо Григорий Явлинский: Те, кто хочет голосовать за Навального, за «Яблоко» голосовать не надо Политик сказал, что «Яблоко» — не трамвай по доставке и не такси…

5 397 6 61638 08.07
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Но что не смешно, так это та опасность, которой американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов…

5 85 6 13504 12.07
Блоги

Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» Все ухищрения, связанные с проектом «анти-Рос­сия», нам понятны. И мы никогда не допус­тим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей исполь­зовали против России…

5 380 6 61299 12.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Наелись контрсанкций За контрсанкциями стоит сила инерции. Наверное, эмоции. Но, по существу, в них нет практического смысла. Это был неудачный государственный эксперимент…

5 102 6 18298 08.07
Блоги

Борис Жуйков доктор химических наук, член Комиссии по предотвращению фальсификации научных исследований РАН

Так с кем надо кооперироваться, а с кем бороться? Некоторые резко осуждают Явлинского, некоторые — Навального. В общем, всё как хотелось власти. Но пока будет так жестко ставиться вопрос — вы за Явлинского или Навального — ничего не получится…

5 108 6 19598 11.07
Интервью 2021

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский председатель федерального политкомитета партии «Яблоко»

Это популизм, который ведет к тому, что в стране появляются новые и новые уголовные дела. Вот из-за того, что их дурачат. Так вот, я говорю: дорогие, уважаемые сторонники Алексея Навального, это ваше право, но мы вот эту всю политику проводить не будем…

5 198 6 36787 09.07
#слушать 47:51 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Интервью Редколлегия

Джон Салливан гость: Джон Салливан посол США в России

Мы собираемся максимально напряженно работать, — именно такую задачу поставил передо мной президент Байден после встречи в Женеве накануне моего отъезда в Москву. Я вернулся сюда, полный энтузиазма…

5 26 6 5048 09.07
#слушать 32:28 8читать $скачать HD / SD
Блоги

+ Владимир Путин ответил на вопросы о статье «Об историческом единстве русских и украинцев» 23:12 Владимир Путин ответил на вопросы о статье «Об историческом единстве русских и украинцев» Если свобода людей вступает в противоречие со свободой другого человека, то тогда нужно подумать об ограничениях. То же самое касается и государств…

5 145 6 31742 13.07
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Их нравы В самой поименности перечисления погибших (за величие Франции, по версии Бонапарта) мне видится твердо усвоенный урок по предмету «история»...

5 247 6 54178 14.07
Блоги

Карина Орлова журналист

Худшие из худших как орудие зла Книга Вольфа с бесстыжими откровениями Трампа в очередной раз заставляют содрогнуться от того, как легко такая великая страна, как США, смогла погрузиться в пучину коррупции и властного беспредела на четыре года…

5 141 6 33908 14.07
Блоги

Британский бизнесмен Ричард Брэнсон успешно совершил полет в космос на своей ракете Он стал первым миллиардером, кому это удалось…

5 95 6 22505 11.07
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Ответ Алексею Венедиктову: какую политику мы не будем проводить Такая политическая практика — «цель оправдывает средства» и люди — это «мусор для топки» — нас категорически не устраивает. И мы НЕ будем проводить такую политику…

5 363 6 87056 12.07
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

К пониманию проблемы одного народа Народ один. Государствообразующие нации разные…

5 105 6 28651 13.07

Популярное за неделю

Новости

Активиста, задержанного на Красной площади в футболке с надписью «Свободу Навальному», оставляют на ночь в полиции По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, на него составили протокол о повторном нарушении законодательства о митингах…

5 26 6 14100
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если афганцы такие умные, почему они сидят в таком дерьме? А если европейцы такие дураки, которых может объегорить каждый афганец, то почему у них так все хорошо, богато и продвинуто?..

5 51 6 81153 10.07
#слушать 44:20 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вы рады, что Станислава Черчесова уволили с поста тренера сборной по футболу?
5 34 6 13361 08.07
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Колоться и умирать В России официально около ста заражений на сто тысяч за неделю. Но в Германии этому никто не верит…

5 143 6 472042 09.07
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Пенсионеры, заберите свои деньги Пенсионеры, заберите свои деньги У нас пенсионеры, мягко говоря, не жируют. Тем удивительнее ситуация, когда россияне, которым положена выплата накопительной части пенсии, не обращаются за ней…

5 42 6 228410 13.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9186773
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4964608

Сегодня в эфире