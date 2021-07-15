ЦИК не будет вести общедоступную трансляцию с изб. уч-ков на осенних выборах в ГД.

Как рассказал «Новой газете» зампред ЦИК Николай Булаев, видеозаписи будут доступны на служебном портале, доступ к которому предоставят политическим партиям и кандидатам. Трансляции можно будет также увидеть в центрах наблюдения при общественных палатах регионов. Всего таких центров будет 86 — по одному в каждом субъекте и в федеральной территории «Сириус». Как заявил РБК сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, потеря публичного портала — потеря рядовых видеонаблюдателей. По его мнению, в условиях пандемии ЦИК должна была быть заинтересована в том, чтобы как можно больше людей наблюдали за выборами дистанционно.