Сайты, связанные с хакерской группой REvil, исчезли из теневого сегмента Интернета.

Как сообщает, признанное иноагентом «Радио Свобода», это произошло после того как Белый дом предупредил Москву об ответе на атаки не только хакерам, но и укрывающей их стране. Группировка подозревалась Вашингтоном в связях с Кремлём и атаках на тысячи компаний в странах Запада, в т.ч., на нефтепровод Colonial Pipeline в США и на крупнейшего в мире производителя мяса, бразильскую JBS. Москва традиционно отрицает любые обвинения в связях с хакерскими группировками. Исчезновение из сети группировки REvil Кремль и Белый дом пока не комментировали.