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02:09, 15 июля 2021

Арбитраж в и Москве удовлетворил иск «Роснефти» к изданию «Важные истории» и журналисту Роману Шлейнову.

Претензии госкомпании вызвала публикация, из которой следовало, что в 2014 году для компании купили долю в итальянском производителе шин Pirelli. Сама «Роснефть» это отрицала, но, как отмечали «Важные истории», сообщения об этой сделке появились на сайте нефтяной компании, об этом также писали российские информагентства. По решению суда «Важные истории» должны удалить спорные фразы и опубликовать опровержение. Редакция подаст апелляцию. В апреле ФСБ провела обыски в редакции издания и в квартире главного редактора Романа Анина по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Его возбудили в 2016 году из-за материала Анина о яхте тогдашней жены руководителя «Роснефти» Игоря Сечина.


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