Суд в Мурманске принудительно госпитализировал экс главу местного штаба Навального*.

Об этом в своем телеграм-канале пишет глава международной правовой группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Владислава Жейнова. Виолетта Грудина будет оставаться в больнице до получения отрицательного теста на коронавирус. В РПН утверждают, что активистка нарушила режим изоляции после заражения COVID-19. Региональное управление МВД возбудило против Грудиной уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Сама Грудина в суде утверждала, что выздоровела. В своем телеграм-канале она публиковала отрицательный тест на ковид от 11 июля. По мнению активистки, принудительная госпитализация имеет целью не дать ей зарегистрироваться на выборы в горсовет. *Деятельность штабов Навального признана экстремистской и запрещена на территории России.