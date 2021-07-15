ОКР разослал участникам токийской олимпиады памятку, как вести себя в соцсетях и с журналистами.

По данным «Ведомостей», в памятке сказано, что на Олимпиаде спортсменам могут задать вопросы на политические темы, Самый простой вариант — ответить «Без комментариев». Но ответы на некоторые вопросы, в частности о Крыме и Донбассе, о допинговых скандалах в российском спорте, в памятке прописаны.