ОКР разослал участникам токийской олимпиады памятку, как вести себя в соцсетях и с журналистами.

По данным «Ведомостей», в памятке сказано, что на Олимпиаде спортсменам могут задать вопросы на политические темы, Самый простой вариант — ответить «Без комментариев». Но ответы на некоторые вопросы, в частности о Крыме и Донбассе, о допинговых скандалах в российском спорте, в памятке прописаны.
2021-07-15T01:11:53+03:00
2021-07-15T01:11:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2871274-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:11, 15 июля 2021
Загрузка комментариев...