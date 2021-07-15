34 вагона двух грузовых поездов сошли с рельсов на Забайкальской железной дороге.

Как передает ТАСС, пострадавших нет, но движение по перегону приостановлено. Из-за этого остановлены поезда «Москва-Владивосток» и «Чита-Благовещенск». Ожидается задержка еще 4-х поездов дальнего следования. Ликвидацией последствий схода занимаются около 350 человек, полсотни единиц техники и несколько восстановительных поездов.