Суд в Москве за день арестовал на 15 суток более 40 участников массовой драки мигрантов 12 июля.

Как сообщили ИФ в Кузьминском суде, их признали виновными по статье об участии в митинге, повлекшем помехи транспорту и социальной инфраструктуре. После драки у метро «Кузьминки» задержали 103 человека. В МВД сообщали, что часть участников выдворят из России с запретом въезда обратно.
2021-07-15T01:09:12+03:00
2021-07-15T01:09:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 15 июля 2021
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