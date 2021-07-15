Суд в Москве за день арестовал на 15 суток более 40 участников массовой драки мигрантов 12 июля.

Как сообщили ИФ в Кузьминском суде, их признали виновными по статье об участии в митинге, повлекшем помехи транспорту и социальной инфраструктуре. После драки у метро «Кузьминки» задержали 103 человека. В МВД сообщали, что часть участников выдворят из России с запретом въезда обратно.