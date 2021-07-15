Суд в Мурманске вынес решение принудительной госпитализации Виолетты Грудиной.

Экс-главу городского штаба Навального обвинили в нарушении условий изоляции во время лечения от коронавирусной инфекции. Она будет находиться в больнице до получения отрицательного теста на коронавирус. Защита обжалует решение о принудительной госпитализации. Когда Грудина заболела коронавирусной инфекцией, она изолировалась на две недели и вышла из дома на 16-й день. После этого на нее завели уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы. Сама Грудина связывает решение суда со своим намерением участвовать в выборах в мурманский горсовет. Деятельность штабов Навального признана экстремистской и запрещена на территории России.