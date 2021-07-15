Смертность от коронавируса в Росси остаётся на высоком уровне.

За прошлые сутки от COVID-19 в стране умерли 786 человек. Впервые выше 700 смертей в России зарегистрировали 6 июля. С тех пор показатель ниже этой отметки не опускался. Больше всего летальных исходов за сутки зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге — 109 и 102 соответственно.