Смертность от коронавируса в Росси остаётся на высоком уровне.

За прошлые сутки от COVID-19 в стране умерли 786 человек. Впервые выше 700 смертей в России зарегистрировали 6 июля. С тех пор показатель ниже этой отметки не опускался. Больше всего летальных исходов за сутки зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге — 109 и 102 соответственно.
2021-07-15T01:05:51+03:00
2021-07-15T01:05:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 15 июля 2021
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