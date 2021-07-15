В мире, по оценкам ВОЗ начинается третья волна пандемии коронавируса.

Как заявил глава организации Тедрос Гебрейесус, число случаев заболевания во всем мире растет четвертую неделю подряд, также снова растет смертность от коронавируса. Основной причиной роста Гебрейесус назвал распространение дельта-штамма – индийского варианта коронавируса.