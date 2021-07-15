Канцлер Германии Ангела Меркель ответила жителям Омского села, которые просили ее отремонтировать дорогу

В письме от ее канцелярии россиянам приносят извинения за то, что Меркель не может вмешиваться в деятельность местных органов власти других стран. Также авторам предлагают обратиться в московский офис международного союза немецкой культуры.

Инициатор обращения Ирина Дроздова рассказала изданию «Сибирь Реалии»*, что она довольна ответом, так как это не, цитата, «отписка в духе российских чиновников». Более того, по словам Дроздовой, после того, как они опубликовали свое видеобращение к Меркель, местные чиновники сразу же связались с ними и пообещали новую дорогу к следующему году. Таким образом, селяне заключают, что если им все же положат асфальт, то сделано это будет исключительно благодаря Меркель.



* Российские власти считают организацию иностранным агентом