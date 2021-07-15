В Мурманске суд отправил на принудительную госпитализацию экс-главу штаба Навального* Виолетту Грудину

Ее обвинили в нарушении изоляции по коронавирусу.

Суд согласился с требованием Роспотребнадзора, который настаивал, что Грудина должна находиться в больнице до получения отрицательного теста на COVID-19. Предоставленный активисткой тест, а также заявление приглашенного надзорным ведомством медика о том, что она не нуждается в госпитализации, суд учитывать не стал. Об этом сообщил глава правозащитного объединения «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Владислава Жейнова. По его словам, решение вступило в силу немедленно. Защита планирует его обжаловать.

Грудина заболела в середине июня. Она провела на самоизоляции 14 дней, отсчитав их от момента появления первых симптомов, а затем отправилась с волонтерами раздавала листовки о своем выдвижении в Городской совет. После этого к ней пришла полиция и сотрудники Роспотребнадзора. В отношении Грудиной возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Грудина утверждает, что врачи к ней за время болезни не приходили, лечения не назначали, повторных тестов не делали, а постановления о самоизоляции она не подписывала. Случившееся она связывает со своим намерением участвовать в выборах в мурманский горсовет.

* Штабы Навального российские власти считают экстремистскими организациями.

